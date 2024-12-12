لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

عاجل : إصابة امرأة إثر سقوط كيبل كهرباء على الارض - أخبار كلمتك

عاجل : إصابة امرأة إثر سقوط كيبل كهرباء على الارض - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - يكرم مهرجان فنون الأداء، خلال دورته الرابعة، والتي ستنطلق يوم 15 ديسمبر الجاري، بمسرح السامر، المخرج المسرحي الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي، ويتسلم تكريمه نجليه، الفنان أحمد الشافعي والمخرج الدكتور محمد الشافعي.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لإسهاماته المبدعة وتأثيره العميق في الحركة المسرحية، فهو من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية، وأعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصري الخالص.

والمخرج المسرحي الكبير عبد الرحمن الشافعي مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغوري، وأخرج لها مجموعة من الأعمال منها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوي"، وبفضل أسلوبه الفريد في الإخراج وقدرته على جذب الجمهور، أصبح للشافعي تأثير كبير على الأجيال المتعاقبة من المخرجين والممثلين، تاركا إرثا فنيا غنيا يحتفي به اليوم.

ويكرم المهرجان خلال حفل افتتاحه أيضا مجموعة من القامات الفنية من رموز الفن والأدب الشعبي، ومن هؤلاء المكرمين: المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والدكتور الفنان سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، واسم لفنان الكبير الراحل محمود رضا، واسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه.

يذكر أن مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

اقرأ أيضاً
إعلان نتائج مهرجان فنون الأداء في دورته الثانية

الثلاثاء القادم.. نتيجة مهرجان فنون الأداء فى دورته الثانية.. و"جاد": الطلاب جميعهم فائزون

هاني شنودة ومحمد الصغير بلجنة تحكيم «مهرجان فنون الأداء»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - سارة الشامي تجمعها علاقة حب مع علي ربيع في «مدرسة الصفا بنات» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق