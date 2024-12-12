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ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

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ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:10 مساءً -  

خرجت الفنانة ميادة الحناوي على جمهورها من خلال بعض التصريحات التلفيزيونية التي أكدت خلالها على أن "السوريين يستحقون حياة أفضل مما كانت عليه في السابق، والوضع كان صعبا وحصل تغيير، وأتمنى يكون للأحسن والأفضل".

وأضافت ميادة  الحناوي أنها تتمنى أن يسود السلام والهدوء في سوريا بعد سنوات طويلة من التوتر والمعاناة، متفائلة أن التغيير سيكون للأفضل.

وتابعت: "نأمل في الرئيس القادم لبلدي سوريا يكون مثقف ويخاف ويغارعلى البلد، والشعب السورى عاش معاناة كبيرة، وحقه يفرح بالحرية، ونستحق حياة أفضل لأننا مهد الحضارات، وأتمنى الهدوء والسلام للشعب السورى؛ لأنه عانى كثيرا ويارب الفرحة تتوج بشئ كبير".

هذه التصريحات وضعت المطربة السورية الكبيرة في مرمى الانتقادات، خاصة أنها كانت من المؤيدين بشكل لكبير لنظام بشار الأسد السابق.

يذكر أن الفنانة ميادة الحناوي كانت قد نشرت عبر حسابها على «انستجرام»، صورة لها وأرفقتها بالتعليق التالي:«شعب سوريا العظيم، الشعب الذي اعتز بأنني منه، أبارك لكم فرحتكم وأدعو الله أن تكون قادمات الايام أفضل بكثير مما سبقها».

وتابعت:«كنت ومازلت وسأبقى محبة لشعبي، مخلصة له مباركة له في افراحه.. فلنترك الفرصة للجيل الجديد من بناء هذا الشعب العظيم كي يأخذ فرصته في بناء مستقبله المشرق بإذن الله».

اغنية حبة ذكريات لميادة الحناوي

وطرحت مؤخرا المطربة ميادة الحناوى أغنيتها الجديدة "حبة ذكريات" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإخراج الكليب عماد باسيل، وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار ثلاثة أيام.

 

وقالت ميادة الحناوى عن أغنية حبة ذكريات، في بيان صحفى: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية للموسيقار طلال".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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