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التنسيق الحضاري يعلن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا - أخبار كلمتك

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التنسيق الحضاري يعلن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا - أخبار كلمتك

التنسيق الحضاري يعلن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، وتسلم جوائز المسابقة التي طرحها الجهاز. 

معرض أعمال المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا 

ويفتتح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، وذلك بقاعة صلاح طاهر، والمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية في السادسة مساء الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤.

وهذه المسابقة يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو العمل الفائز“lntelligens. Natural.artificial. collective.. الذكاء... طبيعي صناعي جماعي"،  والتي تقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ فينيسيا إيطاليا.

ويمثل المشروع الفائز مصر دوليا في جناحها ببينالي فينيسيا للعمارة بروما.  

 

لجنة تحكيم المسابقة المعمارية

وتتكون لجنة التحكيم  للمسابقة من المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل من المهندس أكرم المجدوب، الدكتور باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، الدكتور عمر الحسيني أستاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، المهندس عمرو غالي، الدكتورة نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، الدكتورة ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية. 

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر، حرصًا من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم إبداعاتهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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