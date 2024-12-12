مشاهير العرب - أحداث مثيرة.. مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - يتشوق الجمهور، اليوم الخميس، الحلقة 3 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى، الأسبوع الماضي، عبر شاشة dmc.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يقوم المسلسل بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن يخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3

ومن المقرر، أن يتم عرض الحلقة 3 من مسلسل ساعته وتاريخه، اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة dmc، بالإضافة إلى، عرضه على watch it.

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 2

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «ساعته وتاريخه» في عام 1999، بمنزل «حمو» الذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، الذي يقوم بقتل زوجته ووضع جثتها في برميل، ليبدأ أبنائه في اكتشاف اختفائها، وهو يعيش في حالة من اللامبالاه.