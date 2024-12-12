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مشاهير العرب - أحداث مثيرة.. مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 3 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحداث مثيرة.. مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 3 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحداث مثيرة.. مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - يتشوق الجمهور، اليوم الخميس، الحلقة 3 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى، الأسبوع الماضي، عبر شاشة dmc.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يقوم المسلسل بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن يخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3

ومن المقرر، أن يتم عرض الحلقة 3 من مسلسل ساعته وتاريخه، اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة dmc، بالإضافة إلى، عرضه على watch it.

مسلسل ساعته وتاريخه

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 2

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «ساعته وتاريخه» في عام 1999، بمنزل «حمو» الذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، الذي يقوم بقتل زوجته ووضع جثتها في برميل، ليبدأ أبنائه في اكتشاف اختفائها، وهو يعيش في حالة من اللامبالاه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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