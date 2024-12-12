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مهرجان فنون الأداء يكرم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

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مهرجان فنون الأداء يكرم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

مهرجان فنون الأداء يكرم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - يكرم مهرجان فنون الأداء خلال دورته الرابعة، التي ستنطلق يوم 15 ديسمبر الجاري بمسرح السامر، المخرج المسرحي الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي.

ويتسلم تكريم الراحل نجليه الفنان أحمد الشافعي والمخرج الدكتور محمد الشافعي، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته المبدعة وتأثيره العميق في الحركة المسرحية، فهو من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية، وأعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصرى الخالص.

المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعي 

المخرج المسرحي الكبير عبد الرحمن الشافعى مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي.

 وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عدد من الأعمال منها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى"، وبفضل أسلوبه الفريد في الإخراج وقدرته على جذب الجمهور، أصبح للشافعي تأثير كبير على الأجيال المتعاقبة من المخرجين والممثلين، تاركا إرثا فنيا غنيا  يحتفي به اليوم.

مهرجان فنون الأداء

جدير بالذكر أن مهرجان فنون الأداء سيكرم خلال حفل افتتاحه أيضا عددا من القامات الفنية من رموز الفن والأدب  الشعبي، ومن هؤلاء المكرمين: المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والدكتور الفنان سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، واسم الفنان  الراحل محمود رضا،  واسم المخرج  الراحل صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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