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عرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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عرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - تستقبل دور العرض السينمائي في اليوم الأول من العام الجديد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو". يضم فريق عمل الفيلم كلا من: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، برفقة المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني.

يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو  قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر. 

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة. وتوج الفيلم مؤخرًا  بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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