مشاهير العرب - بدعم زوجته مى كساب.. أوكا يُشعل حفل «بيلبورد عربية للموسيقى».. صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بدعم زوجته مى كساب.. أوكا يُشعل حفل «بيلبورد عربية للموسيقى».. صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بدعم زوجته مى كساب.. أوكا يُشعل حفل «بيلبورد عربية للموسيقى».. صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدعم زوجته مى كساب.. أوكا يُشعل حفل «بيلبورد عربية للموسيقى».. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - حرص مطرب المهرجانات أوكا على المشاركة في حفل بيلبورد عربية في النسخة الأولى لها هذا العام، وتألق خلال الحفل بمجموعة من أشهر أغنياته، «مشيت في شارع الغرام» و«حبايبي»، وغيرهم.

وظهر أوكا على المسرح بإطلالة مختلفة خطف بها الأنظار خلال غنائه بفعاليات الحفل، من توقيع الإستايلست "كالوشا"، حيث ظهر بلوك ابيض غير تقليدي مُلفت للانتباه.

كما حرصت الفنانة مي كساب على حضور الحفل لدعم زوجها، مطرب المهرجانات "أوكا"، وعبرت عن سعادتها بوجود مزيكا المهرجانات والاهتمام بمطربيها، وتكريمهم في فعاليات الحفل، لانهم يحملون على عاتقهم هذا النوع المختلف من المزيكا، وتطويره بشكل ملحوظ.

وحصل أوكا على تكريم، تقديرا لأدائه المميز، في حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسخته الأولى، حيث أنه يعيش حالة من النشاط الفني، تحت إشراف مدير أعماله أحمد أشرف.

وأحيا الحفل مجموعة من النجوم ابرزهم احمد سعد، تامر عاشور، الشامي، اليانا، إليسا، عايض، فرقة ميامي، أميمة طالب، ديستانكت، تووليت وعدد كبير من النجوم، وقدموا عروضًا حية على المسرح خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسخته الأولى، الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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