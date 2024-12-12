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مشاهير العرب - ماجدة زكي تتصدر التريند بسبب «سكر 2 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ماجدة زكي تتصدر التريند بسبب «سكر 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة زكي تتصدر التريند بسبب «سكر 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:51 صباحاً - ماجدة زكي.. حقق عرض فيلم سكر 2 لـ الفنانة ماجدة زكي ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر رواجا كبيرا، لتتصدر بعد ذلك تريند جوجل خلال الساعات الماضية.

وجاء الجزء الثاني لـ فيلم سكر بعنوان «سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز»، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ويعد الفيلم أول عمل سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة.

واستوحت أحداث فيلم «سكر» لـ الفنانة ماجدة زكي من رواية «Daddy Longs Legs» العالمية الشهيرة بـ «صاحب الظل الطويل»، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

وشارك الفنانة ماجدة زكي في بطولة فيلم سكر عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد ثروت، الممثل الشاب معتز هشام، والممثلة الشابة ياسمينا العبد، حلا الترك، ريهام الشنواني» وآخرين، بينما كان من أبرز ضيوف الشرف: «أشرف زكي وعباس أبو الحسن وإسلام إبراهيم».

ويذكر أن الجزء ألأول من فيلم «سكر» عرض عام 2023، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير، وذلك بسبب قصته الممتعة التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

آخر أعمال ماجدة زكي

ويذكر أن آخر أعمال ماجدة زكي كان مشاركتها في مسلسل هجمة مرتدة لـ أحمد عز، وعرض العمل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2021، محققا نجاح جماهيري كبير.

وضم مسلسل هجمة مرتدة بخلا الفنانة في بطولته بخلاف الفنانة ماجدة زكي عدد من النجوم أبرزهم: هند صبري، الراحل هشام سليم، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، مايان السيد، خالد أنور، ندى موسى، محمود البزاوي، ومحمد جمعة، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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