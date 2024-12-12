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طلق زوجته بسببه، جيري تيرنر العازب الذهبي يعلن إصابته بسرطان غير قابل للشفاء - أخبار كلمتك

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طلق زوجته بسببه، جيري تيرنر العازب الذهبي يعلن إصابته بسرطان غير قابل للشفاء - أخبار كلمتك

طلق زوجته بسببه، جيري تيرنر العازب الذهبي يعلن إصابته بسرطان غير قابل للشفاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:50 صباحاً - أعلن نجم تلفزيون الواقع جيري تيرنر، المعروف بلقب "العازب الذهبي"، إصابته بسرطان غير قابل للشفاء، في مقابلة مع مجلة People.

وأكد تيرنر، 73 عامًا، أن التشخيص شكل صدمة كبيرة قادته إلى إعادة ترتيب أولوياته.  

وأوضح جيري تيرنر أن إصابته بدأت بإصابة في الكتف قبل ثلاث سنوات، ما قاده إلى إجراء فحوص طبية كشفت إصابته بسرطان نادر يُعرف باسم "داء والدنستروم الكبروجلوبوليني"، وهو نوع بطيء النمو من سرطان الدم يؤثر في نخاع العظم، مسببًا ضعفًا في إنتاج خلايا الدم.

نجم تلفزيون الواقع جيري تيرنر

وأشار تيرنر إلى أن حالته الصحية كانت سببًا رئيسًا في قراره الانفصال عن زوجته تيريزا نيست، التي ارتبط بها بعد مشاركتهما في برنامج The Golden Bachelor.

وقال: "مع هذه الأخبار الصادمة، أدركت أن قضاء الوقت مع عائلتي أصبح أولوية قصوى".  

وفي تعليق على انفصالهما بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج، أكد تيرنر ونيست أن القرار جاء بناءً على توافق بينهما حول ترتيب الأولويات في ظل الظروف الصعبة.  

واختتم تيرنر حديثه بالتأكيد على أهمية مواجهة التحديات وتحديد الأولويات، قائلًا: "عندما تواجه مثل هذه الأخبار، تدرك ما هو الأكثر أهمية في حياتك".  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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