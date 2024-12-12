التفاصيل الكاملة للمشاركة في المهرجان الدولي لسينما الواقع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:50 صباحاً - أعلنت إدارة المهرجان الدولي لسينما الواقع المنظم فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الرابعة للمهرجان، المقرر تنظيمه في شهر مايو 2025.

المهرجان الدولي لسينما الواقع

ويشترط في الأفلام المرشحة للمسابقة الرسمية ما يلي:

1. المشاركة مفتوحة في وجه المخرجين المغاربة والأجانب،المحترفين والهواة.

2. أن تكون الأفلام روائية "قصيرة".

3. تعين إدارة المهرجان لجنة مختصة في اختيار الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

4. يسمح للمرشح بتقديم فيلم واحد على الأكثر في المسابقة.

5. لا يسمح بسحب الفيلم من المسابقة بعد قبوله من طرف لجنة الاختيار.

6. يحق لإدارة المهرجان الاحتفاظ بنسخ من الأفلام واستعمالها في أغراض غير تجارية.

7. يسمح لإدارة المهرجان بترجمة عناوين، وملخصات الأفلام المرشحة إلى لغات أخرى.

8. في حالة اختيار الفيلم للمشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان ضرورة حضور المخرج أو من ينوب عنه لتمثيلية الفيلم.

9. تتم المشاركة في الموعد المحدد، عن طريق.

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