سامح سند ينضم لكتيبة بودكاست المتحدة بـ "أول الخيط" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - يستعد الإعلامي واليوتيوبر سامح سند لإطلاق حلقات البودكاست الخاص به ضمن مشروع بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان "أول الخيط".

ويأتي ذلك تدعيمًا لتنوع موضوعات البودكاست وتنفيذا لسياسة الشركة المتحدة نحو التحول الرقمي والتي تستهدف الوصول إلى كل الشرائح الجماهيرية وزيادة التفاعل بين منتجات الشركة ومتابعي وسائل التواصل المختلفة.

عالم الجريمة

ويتناول سند في حلقات البودكاست عالم الجريمة في مصر والعالم وقصصه التي لا تنتهي، بما ينمي الوعي بالقانون ويحارب كل أشكال الانحراف، ويدعم الترابط الأسري، منبها على أن للانحراف طرق كثيرة وما علينا إلا سد هذه الطرق لننعم بحياة هادئة وصحية.



ويؤكد سند من خلال حلقات البودكاست أهمية المحافظة على الخصوصية والحذر من الأغراب وعدم فتح أبواب البيوت إلا لأهل الثقة، وضرورة الانتباه إلى الأبناء وملاحظة سلوكهم أول بأول، كما يشدد على أهمية المحافظة على كيان الأسرة لأنها خط الدفاع الأول ضد أي انحراف وذلك من خلال عرض لأهم القصص الحقيقية التي ظهرت فيها تلك المشكلات ومنها نستخلص أفضل السبل للوقاية من الوقوع فيها

ويعد سامح سند من أشهر مقدمي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي حيث يجمع في حلقات بين حرفية الباحث وآليات التواصل الحديث مستغلًّا في ذلك خبرته الكبيرة في مجال الإعلام حيث عمل سابقًا مخرجًا في قطاع الأخبار التليفزيون المصري، وصحفيًّا ورسامًا للكاريكاتير في إحدى الجرائد الحزبية، كما عمل مديرًا للإخراج ومنتجًا فنيًّا في عدة قنوات فضائية خاصة، وقدم العديد من التجارب حتى استقر في سرد القصص الغريبة والجرائم منذ عام ٢٠٠١ حتى حصل على جائزة افضل صانع محتوى لعام ٢٠٢٣.

وينضم "سند" بهذا البودكاست إلى كتيبة كبيرة ضمتها الشركة المتحدة لتأسيس أكبر بودكاست عربي شملت حتى الآن كلا من الإعلامي الشهير "سيف زاهر، الذي يقدم "بودكاست رياضي" بعنوان "في حتة تانية" والداعية الشهير "مصطفى حسني" الذي يقدم بودكاست بعنوان حدثني ربي، ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة بودكاست بعنوان "أنت الحكاية يستضيف فيه أكبر القامات الفنية والثقافية والسياسية والإعلامية، ليتحدثوا عن تجاربهم بشكل إنساني جذاب، بينما يتشارك كلا من الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميريهان عمرو في تقديم بودكاست "على الرايق" الذي يتناول أسرار الحياة الزوجية والاختلافات بين الأزواج.

كما تتضمن الخطة إطلاق العديد من البودكاستز لأشهر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة، ومن ضمنهم اليوتيوبر الشهير "إسلام فوزي" الذي يقدم بودكاست بعنوان "فيه إيه" واليوتيوبر "رولين القاسم" التي تقدم بودكاست بعنوان "بونجور يا بيبي" بالإضافة إلى المحلل الرياضي رياضة أحمد فوزي العريان الذي يقدم بودكاست بعنوان "الفراودة" والإعلامية يسرا الليثي التي تقدم بودكاست بعنوان "يبان عادي" كما تقدم الدكتورة نهلة خليل في بودكاست soul. ويقدم الدكتور مهاب مجاهد بودكاست "أرجوك بلاش"



ولأول مرة في الإعلام العربي تضمنت خطة المتحدة للخدمات الإعلامية بودكاست خاص يتناول قصص كفاح ذوي الهمم، وتقدمه الإعلامية رحمة خالد التي تعد أول إعلامية عربية من ذوي الهمم، والبودكاست بعنوان "أيوة بطير" كما لم تنس الشركة المتحدة شريحة الأطفال التي خصصت لهم بودكاست بعنوان "أونكل عزيز" الذي يقدمه الإعلامي عزيز العقاد. إضافة إلى بودكاست اقتصادي بعنوان "ابن سوق" يقدمه "شريف السواح" المتخصص في البرامج الاقتصادية المبسطة.



وفي عالم المرأة والمنوعات والموضة والترفيه، يتناول بودكاست "unfiltered" الذي تقدمه الدكتورة سلمى أبو النجا خبيرة التطوير الذاتي والجمال، أفضل الطرق للوصول إلى الحياة المثالية سواء في الداخل أو الخارج، كما يقدم الإعلامي حسام المراغي بودكاست بعنوان "دوبامين" وفيه يتناول عالم الموضة والميك أب في حياة المشاهير، وكذلك بود كاست رحالة الذي تقدمه اليوتيوبر "أسماء رؤوف" وفيه تقدم خبرتها المتخصصة في عالم السياحة والآثار والسفر والرحلات.

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