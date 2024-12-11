مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - أطلقت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنان محيي إسماعيل على الدفعة الأولى من ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» المقامة على هامش فعاليات المهرجان، وذلك تقديرا لمشواره الفني.

ويأتي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومن المقرر أن يشرف على ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» المقامة على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان، بالتعاون مع أكاديمية سيما واي، واحدة من المبادرات الفنية الرائدة لدعم المواهب الشابة وتطوير مهاراتهم في التمثيل والفنون الأدائية.

وتهدف الورشة إلى تقديم تدريب احترافي يسهم في صقل مهارات المشاركين، إلى جانب إعدادهم للتعامل مع الوسائط المختلفة مثل المسرح والسينما، مع تدريبات خاصة بالجسد وصناعة المحتوى الفني، وذلك على مدار أكثر من 30 ساعة تدريبية مكثفة.

وكشف الغرباوي أن «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» ستتوج بإنتاج أول عرض مسرحي أكشن في مصر، في تجربة غير مسبوقة تهدف إلى إثراء الحركة المسرحية في مصر وتقديم شكل جديد من العروض الأدائية.

محيي إسماعيل يكشف عن الأعمال التي يتمنى تقديمها

وعلى صعيد آخر خرج الفنان محيي إسماعيل خلال الفترة الماضية بالعديد من التصريحات حول حياته الفنية منها كشفه عن نوعية الأعمال التي يتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب إسماعيل، خلال تصريحات سابقة له في برنامج «بره الصندوق» الذي تقدمه الفنانة بشرى عبر قناة «هي» عن أمنيته في تقديم عمل كوميدي قائلا: «نفسي أقدم فيلم كوميدي يكسر الصورة النمطية عني، وأظهر جانب مختلف للجمهور».

وعن معايير اختياره لأعماله الفنية إذ وصف البعض الشخصيات التي قدمها بالمجنونة، علق محيي إسماعيل: «أنا بعمل أدوار مدروسة بعناية، واللي بيقولوا إني بعمل شخصيات مجنونة دول متخلفين»، مشيرا إلى أنه يمتلك ست روايات أدبية، تعكس اهتمامه بالجانب الثقافي والإبداعي.

وخرج الفنان محيي اسماعيل بتصريح صادم الفترة الماضية، ومثير للجدل عند سؤاله عن الفنان بيومي فؤاد، حيث قال إنه لا يعرف الفنان بيومي فؤاد، معقا: «سمعت عنه لكن عمري ما شاهدت له حاجة».

آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل

وكان آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل مشاركته في فيلم «الكنز 2 عام 2019، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد حاتم، أحمد رزق ونهى عابدين، إخراج وتأليف شريف عرفة.