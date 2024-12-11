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مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المخرج المسرحي مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، المقام حاليا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وكان من أبرز نجوم الوسط الفن، الذين حرصوا على التواجد بعزاء زوج بدرية طلبة: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووفاء عامر وشقيقتها آيتن عامر، وإيهاب فهمي وزوجته، وأحمد رزق، وعمرو عبد العزيز، وآخرين.

عزاء زوج بدرية طلبة

وفاة زوج بدرية طلبة

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول ما أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

من هو المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة؟

- مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي.

- المخرج المسرحي مصطفى سالم هو زوج الفنانة بدرية طلبة.

- مصطفى سالم من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية.

- المخرج مصطفى سالم تزوج بدرية طلبة وهي في سن الـ 18 عاما.

- من أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم «مسرحية عيال تجنن، برج الأبجدية الجزء الثاني، انا ومراتي ومونيكا، واللي عايز يجيني».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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