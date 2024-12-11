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موعد ومكان عرض مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلى علوي - أخبار كلمتك

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موعد ومكان عرض مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلى علوي - أخبار كلمتك

موعد ومكان عرض مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلى علوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:35 مساءً - تستعد الفنانة ليلى علوي لبدء عرض مسرحيتها الجديدة مشيرة الخطيرة ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا فى السعودية.

و تبدأ ليلى علوي أول عرض للمسرحية الجديدة ابتداء من يوم 18 ديسمبر وتستمر لمدة أربعة أيام وحتى 22 من نفس الشهر.

وكشفت الشركة المنتجة لمسرحية “مشيرة الخطيرة” بطولة الفنانة ليلي علوي وبيومي فؤاد، عن أسعار تذاكر العرض.

 

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 80 ريالا، 95، 120، 170، 300، 500، 800، وتصل إلي 900 ريال وهو ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.

 

أحداث المسرحية تبدأ مع خروج مشيرة لصة الآثار المحترفة، من السجن، حيث تسعي لاستعادة تمثال فرعوني كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها،  لكن تفاجأ بأن الأرض أصبحت الآن مدرسة ثانوي يعد خروجها من السجن، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ.

من ناحية أخري تستعد ليلي علوي لعرض فيلمها الجديد “ المستريحة ”، والذى تتعاون فيه مع بيومي فؤاد أيضًا.

 

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشهد العديد من المفارقات الكوميدية بين أبطال العمل.

 

فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي، ويشاركها في البطولة عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل، بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، والفيلم من إخراج عمرو صلاح.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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