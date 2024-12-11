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أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:35 مساءً - علقت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على حبس المخرج عمر زهران عامين، في قضية سرقة المجوهرات.

وكتبت “شاليمار”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: “شكر خاص للقضاء المصري، بعد إعلان حكم حبس المخرج عمر زهران، عامين”، وقالت: “بفضل الله وبحمده فقد ظهر الحق وأنصفني القضاء المصري العادل بعد محاكمة ناجزة وأصدر حكمه على من خان الأمانة وأهان معنى الأخوة والصداقة وبصق على عشرة السنين وفضل عليهم ثراء حراما”.

وواصلت “شاليمار”: "اعتقد ومن معه أن كلاما مرسلا خاليا من أي منطق وإلقاء الاتهامات يمينا ويسارا وبحملة شعواء تستهدف تشويهي والنيل مني أنا وزوجي وإضفاء صفات القداسة والعصمة عليه، اعتقدوا أن ذلك كله يساعده في الإفلات بفعلته الدنيئة وتوهموا أنهم قد يؤثرون على سير العدالة أو على الأقل يكسبون قطاعات من الرأي العام ويغيرون نظرتهم لحرامي بحكم محكمة".

وتوعدت شاليمار بقولها: “ولي لقاء في ساحة القضاء مع كل من ارتكب جريمة السب والقذف والتشهير أو شهادة الزور لأخذ حقي بسيف القانون البتار كان هذا عهدي دائما ببلدي الثاني مصر الحبيبة وقضائها الشامخ المنتصر للحق والعدل ونيابتها العامة التي استوثقت من الأدلة والبراهين الدامغة وشرطتها اليقظة التي تحرت وضبطت". 

موجهة كل الشكر للذين كانوا متأكدين من أول لحظة بصدقها وآزروها في البحث عن حقها أو حتى الذين انتظروا كلمة القضاء ورفضوا أن ينساقوا وراء الحملة المشبوهة، التي أديرت ضدها لمجرد أنها تبحث عن حقها بالقانون.

حددت محكمة مستأنف الجيزة 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وكانت محكمة جنح الجيزة أصدرت أمس الثلاثاء، حكما بحبس عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

وشهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، عن اختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).. وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدا اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.

وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من  شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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