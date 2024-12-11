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مشاهير العرب - قريبا.. انطلاق تصوير «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قريبا.. انطلاق تصوير «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قريبا.. انطلاق تصوير «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - كشف صناع مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ الفنان محمد هنيدي عن موعد انطلاق تصوير العمل، تزامنا مع قرب الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة فضلا عن الانتهاء من كتابه الحلقات.

وحدد صناع مسلسل «شهادة معاملة أطفال» الأسبوع المقبل موعدا لانطلاق تصوير المسلسل، استعدادا لعرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2025.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويشهد مسلسل شهادة معاملة أطفال عودة الفنان محمد هنيدي للدراما بعد غياب دام 6 سنوات، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ودرات أحدث مسلسل أرض النفاق لـ محمد هنيدي حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

يشارك في بطولة مسلسل أرض النفاق، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا شيحة، سامي مغاوري، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ وهو من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل.

أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي

ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي»، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل.

ويجمع فيلم «الجواهرجي»، بين محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا سويًا في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثان منه.

أبطال فيلم الجواهرجي لـ محمد هنيدي

فيلم الجواهرجي من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي كل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

أحداث فيلم الجواهرجي

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول جواهرجي يواجه المشاكل بسبب زوجته وتصرفاتها غير المنطقية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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