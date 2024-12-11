مشاهير العرب - «القضية الجاية إيه».. watch it تواصل الترويج لـ «ساعته وتاريخه» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - تواصل الصفحة الرسمية لـ «watch it» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لـحلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، اليوم الأربعاء، وذلك مع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 3 و 4 مع تصاعد الأحداث في الحلقة الماضية.

وشاركت «watch it» البوستر التشويقي لـ «ساعته وتاريخه» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «مين متوقع الحلقة الجديدة بتتكلم عن قضية إيه؟، شاركونا واستنوا الحلقة الجديدة عشان تعرفوا، مسلسل ساعته وتاريخه، يُعرض حصرياً على WATCHIT يومي الخميس والجمعة».

مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 3 و 4

ومن المفترض، أن ينطلق عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة، في تمام الساعة الـ 10 مساء عبر شاشة dmc، بالإضافة إلى، عرضه على watch it.

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 2

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «ساعته وتاريخه» عام 1999، بمنزل «حمو» الذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، الذي يقوم بقتل زوجته ووضع جثتها في برميل، ليبدأ أبنائه في اكتشاف اختفائها، وهو يعيش في حالة من اللامبالاه.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه بطولة عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.