مشاهير العرب - بعد المستريحة.. ليلي علوي تستعد لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - تستعد الفنانة ليلي علوي، لخوض تجربة مسرحية جديدة من خلال مسرحية «مشيرة الخطيرة»، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن حالة النشاط الفني التي تعيشها في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، شاركت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسرحية «مشيرة الخطيرة»، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة جداً لقرب عرض مسرحيتي (مشيرة الخطيرة) في موسم الرياض.. منتظراكم من يوم 18وحتى 22 ديسمبر».

أحداث مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلي علوي

تدور أحداث مسرحية «مشيرة الخطيرة»، حول مشيرة (ليلى علوي) - تعمل بتجارة الآثار - بعد خروجها من السجن، حيث تخطط لاستخراج تمثال فرعوني كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل سجنها، لكن تفاجأ بأن الأرض بُنى فوقها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟

آخر أعمال ليلي علوي

تنتظر ليلي علوي، عرض فيلم المستريحة في السينما، والفيلم أحدث أعمالها، وتدور قصته في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث تشهد أحداثه العديد من المفارقات الكوميدية بين أبطال العمل.

ويضم فيلم المستريحة، بجانب ليلى علوي، عدد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.