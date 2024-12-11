الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد المستريحة.. ليلي علوي تستعد لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد المستريحة.. ليلي علوي تستعد لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد المستريحة.. ليلي علوي تستعد لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - تستعد الفنانة ليلي علوي، لخوض تجربة مسرحية جديدة من خلال مسرحية «مشيرة الخطيرة»، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن حالة النشاط الفني التي تعيشها في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، شاركت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسرحية «مشيرة الخطيرة»، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة جداً لقرب عرض مسرحيتي (مشيرة الخطيرة) في موسم الرياض.. منتظراكم من يوم 18وحتى 22 ديسمبر».

أحداث مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلي علوي

تدور أحداث مسرحية «مشيرة الخطيرة»، حول مشيرة (ليلى علوي) - تعمل بتجارة الآثار - بعد خروجها من السجن، حيث تخطط لاستخراج تمثال فرعوني كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل سجنها، لكن تفاجأ بأن الأرض بُنى فوقها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟

آخر أعمال ليلي علوي

تنتظر ليلي علوي، عرض فيلم المستريحة في السينما، والفيلم أحدث أعمالها، وتدور قصته في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث تشهد أحداثه العديد من المفارقات الكوميدية بين أبطال العمل.

ويضم فيلم المستريحة، بجانب ليلى علوي، عدد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

اقرأ أيضاً
إيرادات فيلم «شوجر دادي» لليلي علوي تقترب من 2 مليون جنية

«بناتك على راسنا».. رسالة مؤثرة من ليلي علوي لـ شيرين عبد الوهاب

رسائل المشروع التكتيكي «قاهر 3

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق