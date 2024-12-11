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مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة على لسان عادل إمام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة على لسان عادل إمام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة على لسان عادل إمام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو يحتوي على رسالة غامضة.

وجاء مضمون الرسالة خلال الفيديو الذي نشرته ياسمين عبد العزيز، على لسان الفنان عادل إمام عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا محير ناس كتير.. وناس كتيرة متغاظة مني.. ليه معرفش».

ياسمين عبد العزيز

ومؤخرا تعرضت الفنانةياسمين عبد العزيز لهجوم وانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث إعلان لها لصالح أحد المنتجات الغذائية المصرية، واتهمها البعض أنها تروج لشركة في الأساس ليست مصرية، فيما غضب البعض الآخر من طريقة أدائها التمثيلي في الإعلان، ووصفه البعض بـ«التلقيح»، وأنه ليس من سنها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانةياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائيياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر ا تدور أحداثه في في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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