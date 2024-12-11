مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة على لسان عادل إمام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو يحتوي على رسالة غامضة.

وجاء مضمون الرسالة خلال الفيديو الذي نشرته ياسمين عبد العزيز، على لسان الفنان عادل إمام عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أنا محير ناس كتير.. وناس كتيرة متغاظة مني.. ليه معرفش».

ومؤخرا تعرضت الفنانةياسمين عبد العزيز لهجوم وانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث إعلان لها لصالح أحد المنتجات الغذائية المصرية، واتهمها البعض أنها تروج لشركة في الأساس ليست مصرية، فيما غضب البعض الآخر من طريقة أدائها التمثيلي في الإعلان، ووصفه البعض بـ«التلقيح»، وأنه ليس من سنها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانةياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائيياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر ا تدور أحداثه في في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.