مشاهير العرب - اليوم.. دور العرض المصرية تستقبل فيلم الأكشن «GET FAST» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - تستعد دور العرض المصرية اليوم الأربعاء، لاستقبال فيلم الأكشن «GET FAST»، وذلك بالتزامن مع موسم أفلام رأس السنة 2025.

أحداث فيلم GET FAST

تبدأ أحداث الفيلم بفشل عملية سرقة، ويجب على لص، بصحبة شاب يتيم مضطرب، إنقاذ شريكه المخطوف من تاجر مخدرات قاسٍ وقاتله المأجور المعروف باسم "راعي البقر". ومع انطلاق البنادق والسيارات والانفجارات، تصبح نجاتهما سباقًا مشحوناً بالمخاطر.

أبطال فيلم GET FAST

ويشارك في فيلم GET FAST، نخبة من نجوم هوليوود، ويأتي في مقدمتهم، المخرج جيمس سي كلايتون، الذي يؤدي دور البطولة، مع لو دايموند فيليبس، والممثل ذي الأصول اللبنانية لي مجدوب، أليشا ماري أحمد، فيل جرانجر، فاي رن، جيمس هتسون، إيلان روس جيبسون، سليمان ابتو.

العمل من تأليف كوبر بيبود وداني ماك، ومن إنتاج بلين أندرسون وجوني بروي وجيمس سي كلايتون، وقام بتصويره المصور السينمائي الحائز على جوائز ريان بيتي.