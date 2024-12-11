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مشاهير العرب - تفاصيل حفل أحمد سعد في مهرجان الرياض الموسيقي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل حفل أحمد سعد في مهرجان الرياض الموسيقي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل أحمد سعد في مهرجان الرياض الموسيقي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - كشف الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله القادم ضمن فعاليات مهرجان الرياض الموسيقي 2024 خلال الفترة المقبلة، والذي من المنتظر أن يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وفي هذا السياق، شارك أحمد سعد، المقطع الدعائي لحفله المقبل في الرياض عبر حسابه على «إنستجرام»، مشيرا إلى موعده، قائلا: «يوم السبت معاكم على مسرح البيج بيست من الساعة 8.30 مساء إلى الساعة 9.

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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