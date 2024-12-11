مشاهير العرب - عمرو سلامة عن اختيار أبطال مسلسل «برستيج»: كان من أكبر التحديات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - كشف المخرج عمرو سلامة، أن اختيار أبطال مسلسل «برستيج»، كان من أكبر التحديات التي واجهته، ومن المقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سلامة، في تصريحات له: «من البداية كان هدفنا اختيار شخصيات تمثل فئات متنوعة من المجتمع المصري، وحرصنا على أن يعكس كل ممثل شخصية مميزة ويضيف لمسته الخاصة».

وأضاف، أنه بالرغم من أن رحلة اختيار الفنانين كانت طويلة إلا أن النتيجة كانت مثمرة، حيث أضفى كل ممثل نكهة خاصة على دوره، منوهًا: «كان من المهم التفكير خارج الصندوق لاختيار الممثلين بالشكل الذي يناسب الشخصيات المكتوبة في القصة».

أحداث مسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل «برستيج»، المكون من 8 حلقات في إطار كوميدي، حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء لمقهى في وسط البلد بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، وتتصاعد الأحداث ويكتشف الجميع أن أحدهم قد قتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم، وتتطور الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار ثماني حلقات مشوقة.

مسلسل «برستيج»، من بطولة مصطفى غريب، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: عبد الرحمن توته، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر شريف، والعمل من إخراج عمرو سلامة، وتأليف وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود.

آخر أعمال مصطفى غريب

وكان آخر أعمال مصطفى غريب، هو مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ومن المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال رمضان الماضي.

مسلسل أشغال شقة، بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ويُكمل الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، أحداث الجزء الأول، التي دارت في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد، الذي يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب شرعي، وأسماء جلال، التي تلعب دور إعلامية، وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.