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مشاهير العرب - «مسلسل غير عادي».. المخرج بيتر ميمي يشوق الجمهور لـ مملكة الحرير | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مسلسل غير عادي».. المخرج بيتر ميمي يشوق الجمهور لـ مملكة الحرير | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مسلسل غير عادي».. المخرج بيتر ميمي يشوق الجمهور لـ مملكة الحرير | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - شوق المخرج بيتر ميمي، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض أحدث أعماله التي تحمل اسم «مملكة الحرير» المقرر انطلاقتها خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يشهد الكثير من النجاح.

وشارك بيتر ميمي، عبر حسابه على «إنستجرام» البوستر التشويقي لـمسلسل «مملكة الحرير»، معلقا عليه قائلا: «انتظر شيئ غير عادي، مملكة الحرير، قريبا».

ومن المفترض، أن يضم مسلسل «مملكة الحرير» عدد كبير من النجوم، أبرزهم، كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وعمرو عبد الجليل ومحمود البزاوي ووليد فواز وأحمد غزي ويوسف عمر من إخراج بيتر ميمي، والذي يعد التعاون الخامس بينهما.

مسلسل مملكة الحرير

أما عن الفكرة التي يتناولها المسلسل أوضح ميمي أن المسلسل يتناول صراع الأشقاء، ويدور في إطار كوميدي فانتازي، ومكون من 10 حلقات، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمود غريب.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يشار إلى أن مسلسل البيت بيتي 2 كان آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتم طرحة عبر منصة شاهد، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

أبطال مسلسل البيت بيتي 2

شارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، محمود حافظ، مصطفى خاطر، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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