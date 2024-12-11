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مشاهير العرب - صفاء أبو السعود في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صفاء أبو السعود في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صفاء أبو السعود في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - تحل النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، في الحادية عشر مساء الجمعة المقبلة ضيفة على برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، عبر شاشة صدى البلد، ومن المنتظر أن تكشف خلاله عن الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.

وفي هذا السياق، أعلنت شيرين سليمان عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «النجمة القديرة صفاء أبو السعود في لقاء خاص جدا و حصري في برنامج سبوت لايت».

وأضافت: «هنتكلم عن أحدث حفلاتها وعن نجاح أغانيها للأطفال وأعمالها مع ثلاثي اضواء المسرح وقصة نجاح تقديمها للبرامج و مفاجاه رمضان القادم، استنونا يوم الجمعة الساعة 11 مساء».

أبرز المعلومات عن صفاء أبو السعود

- صفاء أبو السعود، ممثلة وإعلامية مصرية ولدت في 9 أكتوبر لعام 1950.

- بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967.

- طرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلاً بالعيد» أصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.

- متزوجة من صالح كامل، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في العالم العربي ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ART.

- أبرز أعمال صفاء أبو السعود: هي والرجال، ورضا بوند، وأوهام الحب، والسلم الخفي، والبنات والحب.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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