مشاهير العرب - صفاء أبو السعود في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - تحل النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، في الحادية عشر مساء الجمعة المقبلة ضيفة على برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، عبر شاشة صدى البلد، ومن المنتظر أن تكشف خلاله عن الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.

وفي هذا السياق، أعلنت شيرين سليمان عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «النجمة القديرة صفاء أبو السعود في لقاء خاص جدا و حصري في برنامج سبوت لايت».

وأضافت: «هنتكلم عن أحدث حفلاتها وعن نجاح أغانيها للأطفال وأعمالها مع ثلاثي اضواء المسرح وقصة نجاح تقديمها للبرامج و مفاجاه رمضان القادم، استنونا يوم الجمعة الساعة 11 مساء».

أبرز المعلومات عن صفاء أبو السعود

- صفاء أبو السعود، ممثلة وإعلامية مصرية ولدت في 9 أكتوبر لعام 1950.

- بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967.

- طرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلاً بالعيد» أصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.

- متزوجة من صالح كامل، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في العالم العربي ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ART.

- أبرز أعمال صفاء أبو السعود: هي والرجال، ورضا بوند، وأوهام الحب، والسلم الخفي، والبنات والحب.