مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية طارق صبري في «الحلانجي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - يشارك الفنان طارق صبري، في مسلسل «الحلانجي» بطولة النجم محمد رجب، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن يجسد طارق صبري، خلال أحداث المسلسل شخصية ضابط، يحاول القبض على محمد رجب.

بدء تصوير مسلسل الحلانجي

وأعلن الفنان محمد رجب، انطلاق تصوير مسلسل الحلانجي المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك محمد رجب، صورة من كواليس العمل، عبر صحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليه: «بسم الله توكلنا علي الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج: ممدوح شاهين، تأليف: محمود حمدان، إخراج: معتز حسام».

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

أحداث مسلسل الحلانجي

تدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.