تعرف على شخصية طارق صبري في الحلانجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - تعاقد الفنان طارق صبري على المشاركة في مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب.

ويجسد صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض علي محمد رجب.

وكان قد كشف الفنان محمد رجب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بدء تصوير مسلسله الذي يحمل اسم الحلانجي، ليخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشر محمد رجب، صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، وعلق عبر فيسبوك: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي».

من ناحية أخرى، كان تعاقد الفنان محمود قابيل على المشاركة في بطولة مسلسل "الحلانجي" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وكان آخر اعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشارك محمد رجب كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الذى عرض فى رمضان الماضي، بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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