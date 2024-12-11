عمرو أنيس في رقم سري، معلومات لا تعرفها عن أحمد الرافعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:03 مساءً - تألق الفنان أحمد الرافعي في مسلسل رقم سري، حيث يجسد من خلاله شخصية عمرو أنيس طليق “ياسمين رئيس” ونجح أحمد في أن يتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي مع توالي حلقات المسلسل.

من هو أحمد الرافعي؟

وأحمد الرافعي هو ممثل مصري من مواليد عام ١٩٨٣، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

كانت بدايته مع عالم الفن عام ٢٠٠٨ من خلال مسلسل عزيز على القلب، وشارك بعدها في أعمال عديدة من أبرزها مسلسل استيفا ومسلسل ولاد السيدة.

وشارك في، مسلسل لا تطفئ الشمس في عام ٢٠١٧، حيث قدم شخصية الدكتور نجيب، ومسلسل الاختيار في عام ٢٠٢٠، ومسلسل اللي مالوش كبير في عام ٢٠٢٠ الذي جسد من خلاله شخصية عماد وكان “وش السعد” عليه حيث انطلق بعدها وشارك في أعمال هامة مثل وعد إبليس ومسلسل رسالة الإمام وفيلم ولاد رزق ٣: الضربة القاضية ومسلسل زينهم.

موعد حلقات مسلسل رقم سري

وفيما يتعلق بموعد حلقات مسلسل رقم سري 2024 فإنها تعرض في تمام الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC.

وفيما يتعلق موعد عرضه حلقات مسلسل رقم سري 2024 على منصة واتش ات فإنها تعرض من السبت للأربعاء في تمام السابعة مساء.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في مسلسل رقم سري نخبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

قصة مسلسل رقم سري

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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