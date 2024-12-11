هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة في 2027 - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة في 2027 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس - أخبار كلمتك

الجولاني يكشف مصير المتورطين في التعذيب داخل السجون السورية - أخبار كلمتك

الجولاني يكشف مصير المتورطين في التعذيب داخل السجون السورية - أخبار كلمتك

ألمانيا وإنجلترا يدعمان ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

ألمانيا وإنجلترا يدعمان ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 - أخبار كلمتك

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة - أخبار كلمتك

عمرو أنيس في رقم سري، معلومات لا تعرفها عن أحمد الرافعي - أخبار كلمتك

عمرو أنيس في رقم سري، معلومات لا تعرفها عن أحمد الرافعي - أخبار كلمتك

الشوربجي: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها هدفنا الرئيسي - أخبار كلمتك

الشوربجي: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها هدفنا الرئيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية - أخبار كلمتك

دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوتها الدولية الأولى «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» - أخبار كلمتك

دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوتها الدولية الأولى «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - قبل عرضه.. أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «فقرة الساحر» | صورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - قبل عرضه.. أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «فقرة الساحر» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «فقرة الساحر» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كشفت الفنانة أسماء جلال، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن ملامح شخصيتها في مسلسل «فقرة الساحر» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وشاركت أسماء جلال البوستر التشويقي لمسلسل «فقرة الساحر» عبر حسابها على «إنستجرام»، وأشارت إلى شخصيتها في العمل الدرامي، قائلة: «لمى.. .الذكاء والقوة في شخصية واحدة. هجوم إلكتروني، ولا أسهل!، فقرة الساحر، من أعمال يانجو الأصلية يُعرض 19 ديسمبر على يانجو بلاي».

آخر أعمال أسماء جلال

يشار إلى، أن آخر أعمال أسماء جلال مشاركتها في فيلم أل شنب بالتعاون مع النجمة الكبيرة ليلى علوي.

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

يضم فيلم آل شنب، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.

اقرأ أيضاً
«مش مقتنعة».. تعليق أسماء جلال بعد تشبيهها بسعاد حسني | فيديو

«بورقة كوتشينة».. أسماء جلال تعلن انضمامها للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» (صورة)

غدا.. أسماء جلال في ضيافة منى الشاذلي (فيديو)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - الرجل العنكبوت.. مي عمر تنشر صورتها مع النجم العالمي أندرو جارفليد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق