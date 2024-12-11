مشاهير العرب - قبل عرضه.. أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «فقرة الساحر» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - كشفت الفنانة أسماء جلال، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن ملامح شخصيتها في مسلسل «فقرة الساحر» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وشاركت أسماء جلال البوستر التشويقي لمسلسل «فقرة الساحر» عبر حسابها على «إنستجرام»، وأشارت إلى شخصيتها في العمل الدرامي، قائلة: «لمى.. .الذكاء والقوة في شخصية واحدة. هجوم إلكتروني، ولا أسهل!، فقرة الساحر، من أعمال يانجو الأصلية يُعرض 19 ديسمبر على يانجو بلاي».

آخر أعمال أسماء جلال

يشار إلى، أن آخر أعمال أسماء جلال مشاركتها في فيلم أل شنب بالتعاون مع النجمة الكبيرة ليلى علوي.

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

يضم فيلم آل شنب، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.