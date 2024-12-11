الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الرجل العنكبوت.. مي عمر تنشر صورتها مع النجم العالمي أندرو جارفليد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الرجل العنكبوت.. مي عمر تنشر صورتها مع النجم العالمي أندرو جارفليد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الرجل العنكبوت.. مي عمر تنشر صورتها مع النجم العالمي أندرو جارفليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً - شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة مع الممثل العالمي أندرو جارفيلد، أحد أبطال سلسلة أفلام «Spider-Man».

ونشرت مي عمر، الصورة مع أندرو جارفيلد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتبت: «لحظة ملهمة مع الموهوب أندرو جارفيلد، الرجل العنكبوت الخاص بنا».

مي عمر

ولفت المخرج محمد سامي، أنظار الجمهور، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهوره بخسارة في الوزن بشكل ملحوظ.

وصرحت مي عمر، عن رأيها في اللوك الجديد لمحمد سامي وخسارته للوزن في تصريحات لها قائلة: «كان شكله أصلا كده بالنسبة ليا فمش مستغربة زي ما الناس حاسة إنه هو شكله متغير يمكن تخن آخر سنة سنتين تلاتة».

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يكشف عن دور الإخراج في نجاح المسلسلات التلفزيونية

وأكد المخرج محمد سامي، أهمية دور الإخراج في نجاح المسلسلات التليفزيونية فضلا عن دور الأبطال ومساهمتهم الحقيقية.

وأشار سامي خلال كلمته على هامش جلسته الحوارية التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 4 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى السر وراء نجاح أعماله الفنية مؤكدا أنه يعود إلى طريقة الكتابة معقبا: «ذكائي في الكتابة أني أحاول أن يشعر الجمهور بكل ما هو في المسلسل، وشخصياَ كنت أقابل كثير من الأشخاص ويقفون معي ويريدون أن يحكوا لي الأحداث التي تشهدها الحلقات المقبلة من المسلسلات، فهذا الشيء أحاول أن أقدمه باستمرار في أعمالي».

اقرأ أيضاً
محمد سامي يلفت الأنظار بسبب خسارته الكبيرة في الوزن.. ومي عمر تكشف السبب |فيديو

مي عمر لـ كلمتك: «إش إش» يناقش حياة الراقصـات.. وماجد المصري هيقدم أفضل أدواره في المسلسل

مي عمر توجه رسالة لزوجها محمد سامي في عيد ميلاده (فيديو)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

نجيب محفوظ، سيرة مبدع استثنائي من كتاب الشيخ بحيري بالجمالية إلى عالمية نوبل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق