مشاهير العرب - الرجل العنكبوت.. مي عمر تنشر صورتها مع النجم العالمي أندرو جارفليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً - شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة مع الممثل العالمي أندرو جارفيلد، أحد أبطال سلسلة أفلام «Spider-Man».

ونشرت مي عمر، الصورة مع أندرو جارفيلد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتبت: «لحظة ملهمة مع الموهوب أندرو جارفيلد، الرجل العنكبوت الخاص بنا».

ولفت المخرج محمد سامي، أنظار الجمهور، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهوره بخسارة في الوزن بشكل ملحوظ.

وصرحت مي عمر، عن رأيها في اللوك الجديد لمحمد سامي وخسارته للوزن في تصريحات لها قائلة: «كان شكله أصلا كده بالنسبة ليا فمش مستغربة زي ما الناس حاسة إنه هو شكله متغير يمكن تخن آخر سنة سنتين تلاتة».

محمد سامي يكشف عن دور الإخراج في نجاح المسلسلات التلفزيونية

وأكد المخرج محمد سامي، أهمية دور الإخراج في نجاح المسلسلات التليفزيونية فضلا عن دور الأبطال ومساهمتهم الحقيقية.

وأشار سامي خلال كلمته على هامش جلسته الحوارية التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 4 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى السر وراء نجاح أعماله الفنية مؤكدا أنه يعود إلى طريقة الكتابة معقبا: «ذكائي في الكتابة أني أحاول أن يشعر الجمهور بكل ما هو في المسلسل، وشخصياَ كنت أقابل كثير من الأشخاص ويقفون معي ويريدون أن يحكوا لي الأحداث التي تشهدها الحلقات المقبلة من المسلسلات، فهذا الشيء أحاول أن أقدمه باستمرار في أعمالي».