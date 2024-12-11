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مادلين طبر تؤكد دعم جمال سليمان حال ترشحه رئيسًا لسوريا: ريجان ليس أفضل منك..وشتان الفارق بين الطاغية والحكيم - أخبار كلمتك

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مادلين طبر تؤكد دعم جمال سليمان حال ترشحه رئيسًا لسوريا: ريجان ليس أفضل منك..وشتان الفارق بين الطاغية والحكيم - أخبار كلمتك

مادلين طبر تؤكد دعم جمال سليمان حال ترشحه رئيسًا لسوريا: ريجان ليس أفضل منك..وشتان الفارق بين الطاغية والحكيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - أعربت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن تأييدها للفنان السوري جمال سليمان حال ترشحه لرئاسة سوريا، مؤكدة -في منشور مطول على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن “سليمان” قائد محترف ويحظى بمحبة ودعم كل من يتعامل معه.

المنشور الذي عنونته “طبر” بـ" شتان بين الاثنين: الطاغي والحكيم" قالت فيه: "عرفت د.جمال سليمان في أحد مهرجانات دمشق السينمائي -كانت المرة الأولى. ولم أكن أعرفه- مخرجا متمكنا للعرض المسرحي الذي يسبق الافتتاح، حيث طلب من الضيوف القادمين من مصر التعاون  معه لإنجاح المهرجان، واقترح علينا أن نشارك في تقديم المكرمين، بحيث يقدم نجم من الوفد المصري
 نجما عربيا أو أجنبيا مكرما".
وأضافت الفنانة اللبنانية: “واستدعانا قبل العرض لبروفة للحركة وتوزيع الأدوار، وأذكر من بين المقدمات: النجمات نبيلة عبيد وليلى علوي”، مردفة: “ذهلت من حرفية ذلك الممشوق المبتسم الدمث الأخلاق، واستغربت من أنه مخرج وليس ممثلا، كان جهلي له منبعه أنني انطلقت من بيروت إلى الأردن التى احتضنت موهبتي لسنوات،، ثم قطر لشهور، وليبيا  والإمارات والكويت، ثم مرحلة حبيبتي مصر، حيث استقريت واكتفيت وابتعدت تماما”.
واستطردت مادلين طبر: “هكذا عرفته قائدا  محترفا لنجوم كبار، يوزع علينا الأدوار، ويحركنا بفهم وأدب،  وعندما لاحظ إجادتي للإنجليزية أوكل لي  شرف تقديم المخرج اليوناني كوستا غافراس صاحب الفيلم السياسي العالمي Z، حيث قدمته بالإنجليزية واختفيت في الكواليس ولم أقابله بعد ذلك”. 

وأكملت “طبر”: "زميلي جمال سليمان عرفتك   قائدا ناجحا، وريجان الامريكي ليس أبدا أفضل منك
..حتى وان خبر تقدمك مرشحا للرئاسه السورية إشاعة، حوله إلى حقيقة، وستنجح إن شاء الله".
واختتمت مادلين طبر منشورها الداعم لجمال سليمان قائلة: “وأنا اضع بين يديك إعلام وخبرة السنين في حملة دعائية سأنظمها لفريقك الإعلامي، ودراساتي التمهيدية لتحضير الماجستير فرضت على دورات تدريب في  نيويورك لصناعة الحملات الإعلامية، وإن شاء الله مع فريق متخصص نحضر لك حمله دعاية لل PROPAGANDA الرئاسية.. مبروك للبنان وسوريا تحررهما من ٤٠ سنة طغيان وظلم..وهنيئا لك يا دمشق الأمويين عودتك لحضن أبنائك. #انتخبوا_جمال_سليمان_رئيسا”.

كان جمال سليمان  “65 عامًا” ظهر أمس في مقابلة متلفزة، حيث تحدث باعتباره عضوًا بهيئة  التفاوض السورية، عن مستقبل بلاده بعد سقوط نظام شار الأسد، ملمحًا إلى إمكانية ترشحه رئيسًا لسوريا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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