الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

الأعلى للجامعات: إنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

إنهيار مستمر للريال اليمني في العاصمة عدن .. (اخر تحديث لأسعار الصرف) - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

بالصور .. إفتتاح المبنى الجديد لنادي وحدة عدن الرياضي - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية يعكس حرص البلدين على التقارب - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

شروط الحصول على أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن.. المقدم كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - الطقس الآن.. الأرصاد تحذر المواطنين من البرد والشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:20 - التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحن أخت في الدنيا».. أكرم حسني يهنئ شقيقته بعيد ميلادها |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في حفل عشاء «يانجو بلاي» بمهرجان البحر الأحمر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 33.. رغدة تنتقم من مازن بطريقة بشعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 33.. رغدة تنتقم من مازن بطريقة بشعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 33.. رغدة تنتقم من مازن بطريقة بشعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - تصدر مسلسل وتر حساس محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصاعد الأحداث في الحلقة 33، هذا ما جعل المتابعين يبحثون عن موعد عرض الحلقة الجديدة وملخص الحلقة الـ 33 لمعرفة ما حدث.

مسلسل وتر حساس

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أحداث الحلقة الـ 33 من مسلسل وتر حساس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أحداث الحلقة الـ 33 من مسلسل وتر حساس

وكشفت أحداث الحلقة 33 من مسلسل وتر حساس عن تسريب تفاصيل قضية قتل مازن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد جمال سعيد لزوجته ليلى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام وتحويلها إلى قضية دفاع عن الشرف ورتب كل هذا الأمر شقيقته كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم.

مسلسل وتر حساس الحلقة 33

ولكن كانت المفاجأة التي قلبت الأحداث رأسا على عقب خلال تصرف رغدة التي تجسد شخصيتها الفنانة هايدي كرم تجاه ما حدث، وتسريبها لخبر انتحار فتاة بسيطة ارتبط بها مازن خلال الأحداث وتركها بعد معرفته بحملها وهو الأمر الذي جعلها تنهي حياتها لتنقلب الآراء ضد مازن وهو الأمر الذي جعل كاميليا شقيقته تظن أن شقيق الفتاة هو من سرب الخبر وذهبت إليه ولكنه انفعل عليها وطردها من المنزل.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في الأوقات التالية:

قناة ON في تمام الساعة الـ7:30 مساء

قناة ON دراما في تمام الساعة الـ10 مساء

أبطال مسلسل وتر حساس

الجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس يشترك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما منهم: صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، وأحمد جمال سعيد، ولطيفة فهمي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضاً
من قتل «ليلى»؟.. ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 31 لـ صبا مبارك

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 19.. هل تنتقم إنجي المقدم من صبا مبارك؟

بعد مفاجأة إنجي المقدم لـ صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 17

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مادلين طبر تؤكد دعم جمال سليمان حال ترشحه رئيسًا لسوريا: ريجان ليس أفضل منك..وشتان الفارق بين الطاغية والحكيم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق