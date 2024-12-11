مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 33.. رغدة تنتقم من مازن بطريقة بشعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - تصدر مسلسل وتر حساس محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصاعد الأحداث في الحلقة 33، هذا ما جعل المتابعين يبحثون عن موعد عرض الحلقة الجديدة وملخص الحلقة الـ 33 لمعرفة ما حدث.

مسلسل وتر حساس

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أحداث الحلقة الـ 33 من مسلسل وتر حساس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أحداث الحلقة الـ 33 من مسلسل وتر حساس

وكشفت أحداث الحلقة 33 من مسلسل وتر حساس عن تسريب تفاصيل قضية قتل مازن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد جمال سعيد لزوجته ليلى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام وتحويلها إلى قضية دفاع عن الشرف ورتب كل هذا الأمر شقيقته كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم.

ولكن كانت المفاجأة التي قلبت الأحداث رأسا على عقب خلال تصرف رغدة التي تجسد شخصيتها الفنانة هايدي كرم تجاه ما حدث، وتسريبها لخبر انتحار فتاة بسيطة ارتبط بها مازن خلال الأحداث وتركها بعد معرفته بحملها وهو الأمر الذي جعلها تنهي حياتها لتنقلب الآراء ضد مازن وهو الأمر الذي جعل كاميليا شقيقته تظن أن شقيق الفتاة هو من سرب الخبر وذهبت إليه ولكنه انفعل عليها وطردها من المنزل.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في الأوقات التالية:

قناة ON في تمام الساعة الـ7:30 مساء

قناة ON دراما في تمام الساعة الـ10 مساء

أبطال مسلسل وتر حساس

الجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس يشترك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما منهم: صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، وأحمد جمال سعيد، ولطيفة فهمي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.