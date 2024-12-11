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سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب - أخبار كلمتك

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سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب - أخبار كلمتك

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:13 صباحاً - سيلينا جوميز، كشفت النجمة، سيلينا جوميز،  أن أريانا جراندي كانت من أوائل من تواصلوا معها وباركوا لها، علي ترشيحها لجوائز الجولدن جلوب.

وقالت سيلينا جوميز، في تصريحات إعلامية: “أرسلت لي أريانا رسالة نصية، وكانت الرسالة لطيفة للغاية، وكانت الساعة حوالي السادسة صباحًا.. أرسلنا لبعضنا البعض رسائل صوتية.. كان الأمر مثيرًا للغاية”.

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وأعلن رسميًّا عن ترشح سيلينا جوميز، لجائزتي جولدن جلوب، الأولى في فئة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي، والثانية أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي.

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من  ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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