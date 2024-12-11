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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - مسلسل المؤسس عثمان.. زادت شعبية مسلسل المؤسس عثمان بعد الأحداث النارية التي شهدها في الحلقات الأخيرة، ولعل أبرزها هي عدم وفاة ابنة عثمان «حليمة»، الحدث الذي جعل البحث عن مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة، متصدر الترند في الفترة الأخيرة.

وبستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه من متابعي الدراما التركية، كل ما يخص مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة، من خلال السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان
مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، على قناة atv التركية، يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8:00 مساء، وتعرض الحلقة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة الـ 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتعاد الجمعة الساعة 1 ظهرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

القنوات الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان

- قناة الفجر الجزائرية.

- شاشة قناة ATV التركية.

- قناة اليرموك الأردنية «مترجم للعربية».

تردد قناة ATV التركية على العرب سات

- تردد القناة 12692.

- معدل الترميز 27500.

- استقطاب عمودى.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ATV على النايل سات

- تردد القناة: 10796.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب أفقى.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

- التردد: 12034.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

- التردد: 11034

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل المؤسس عثمان

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

- الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

- اختيار «استكشاف القنوات» أو «إضافة قناة جديدة».

- أدخل التردد المطلوب، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

- الضغط على زر «بحث»" أو «مسح» لبدء عملية العثور على القناة.

- في النهاية، تأكد من أن قناة الفجر الجزائرية تمت إضافتها إلى قائمة القنوات.

مسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان

فريق عمل مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، ويضم باقة من ألمع النجوم الأتراك وهم: «بوراك أوزجيفيت، ديدام بالشين، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، جلال آل».

مسلسل المؤسس عثمان

أحداث مسلسل المؤسس عثمان

يدور مسلسل المؤسس عثمان حول بداية إنشاء الدولة العثمانية، مستعرضًا التحديات التي يواجهونها من أجل إنشاء الدولة ونشر الدين الإسلامي، والحفاظ على الأراضي التابعة للأتراك، من مهاجمات الصليبيين والمغول المستمرة.

ومسلسل المؤسس عثمان يأتي ليستكمل مسلسل والده أرطغرل «قيامة أرطغرل»، الذي سعى طوال حياته لبناء دولة مستقلة، ورفع راية الإسلام وتحقيق حلمه في فرض سيطرته دولته على العالم.

يذكر أن سلسلة مسلسل المؤسس عثمان حققت نجاحًا واسعا على مستوى العالم العربي، وحازت على إعجاب ملايين الجماهير، فالمسلسل من أكثر الأعمال التي أبدعت الدراما التركية في إنتاجها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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