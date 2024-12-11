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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 34 من مسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 34 من مسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 34 من مسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - ترتفع معدلات البحث من قبل الجمهور عن موعد عرض الحلقة 34 من مسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك، وذلك بعدما تصاعدت الأحداث بشكل كبير عقب مقتل ليلى وتحول قضيتها إلى قضية رأي عام.

موعد عرض الحلقة 34 من مسلسل وتر حساس

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الـ34 من مسلسل وتر حساس على شاشة قناة ON في تمام السابعة والنصف مساءً، ويعاد في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

مسلسل وتر حساس

فيما يعرض مسلسل وتر حساس الحلقة 34 عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

ويعرض مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك من الأحد إلى الخميس بشكل أسبوعي ويتكون العمل من 45 حلقة.

مسلسل وتر حساس

أزمة مقتل ليلى

اشتعلت أزمة قتل ليلى بشكل أكبر، خاصة بعد انتشار الخبر في الصحافة والإعلام وتحويلها إلى قضية شرف، ارتكبها مازن زوج ليلى، وذلك للدفاع عن شرفه بعد اكتشاف خيانتها له مع صديقها المقرب عبد الرحمن.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

يأتي مسلسل وتر حساس من بطولة كلا من صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وإخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل.

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موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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