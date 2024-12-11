مشاهير العرب - تردد قناة DMC لمشاهدة مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:21 صباحاً - يهتم الكثير من متابعي المسلسلات والبرامج بمعرفة تردد القنوات، وتأتي قناة DMC واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تعرض مجموعة من البرامج والمسلسلات الحصرية، ومن بينها المسلسل الدرامي«ساعته وتاريخه»، الذي أثار اهتمام الجمهور منذ حلقاته الأولى، مما دفع الكثيرون للبحث عن تردد قناة DMC.

تردد قناة DMC

يجب عليك ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الصحيحة لقناة DMC، التي تتيح لك متابعة كل جديد بأعلى جودة، وإليك تردد قناة DMC على الأقمار الصناعية:

تردد قناة DMC على النايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة DMC على العرب سات

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وأما عن مواعيد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه" على قناة DMC، فيُعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" على قناة DMC في تمام الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

قصة مسلسل ساعته وتاريخه

وتدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه حول 26 قضية حقيقية تم عرضها في المحاكم المصرية، ويُعرض كل منها في حلقة منفصلة، مما يجعل كل حلقة بمثابة قصة جديدة تستعرض تفاصيل الجريمة والدوافع النفسية وراءها.

يقدم المسلسل نظرة فنية مميزة على كيفية التعامل مع القضايا القانونية، وينقل لنا التفاصيل الدقيقة للمحاكمات عبر تجسيد أحداث مستوحاة من ملفات حقيقية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويضم مسلسل «ساعته وتاريخه» مجموعة من أبرز النجوم والشباب الصاعدين الذين أضافوا نكهة خاصة للأحداث، من بينهم: أحمد أمين، مايان السيد، أروى جودة، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين الذين قدموا أدوارا متميزة جعلت المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية متابعة في الفترة الأخيرة.