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الليلة، حفل جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

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الليلة، حفل جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

الليلة، حفل جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:20 صباحاً - تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء، حفل جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2024، حيث سيتم الإعلان عن الرواية الفائزة من بين الروايات الستة المدرجة في القائمة القصيرة، وذلك في قاعة إيوارت، بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب 

وتضم القائمة القصيرة الروايات التالية:
"السماء تدخن السجائر" للروائي وجدي الأهدل - هاشيت أنطوان/ دار نوفل (اليمن)
"السيدة الزجاجية” للروائي عمرو عدلي - دار الشروق (مصر)
"الورّاق: أبو حيان التوحيدي" للروائي هشام عيد - دار الزيات للنشر والتوزيع (مصر)
"اسمي زيزفون" للروائية سوسن جميل حسن - منشورات الربيع (سوريا)
"بيت القاضي" للروائي محمود عادل طه - بيت الياسمين للنشر والتوزيع (مصر)
"ميكروفون كاتم للصوت" للروائي محمد الطرزي - الدار العربية للعلوم ناشرون (لبنان)

 

لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 

وتم اختيار العناوين الستة المدرجة في القائمة القصيرة لهذا العام من بين ١٨١ رواية مقدمة من ١٨ دولة من العالم العربي وخارجه، وذلك من قبل لجنة تحكيم برئاسة سارة عناني، أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة والفائزة بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية.

ويشاركها في اللجنة أحمد طيباوي، الفائز بجائزة أفضل رواية عربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام ٢٠٢٣ وجائزة نجيب محفوظ للأدب عام ٢٠٢١؛ وكاي هيكينن التي كانت تعمل سابقًا في جامعة شيكاغو والفائزة بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية من العربية؛ ويوسف رخا الروائي والشاعر وكاتب المقالات، ومايسة زكي الناقدة الأدبية والمسرحية التي تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في هذا المجال.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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