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رفعت وعبد الباسط والحصري أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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رفعت وعبد الباسط والحصري أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

رفعت وعبد الباسط والحصري أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 9 جمادى الأخرى الموافق 11 ديسمبر 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.. 

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:40(ص) للشيخ  عثمان الشبراوى وماتيسر من سورة القيامة  10 ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل- قصار السور  30 ق.

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر  وما تيسر من سورة النور30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة الإسراء  15 ق.

45: 10(ص) تلاوة للشيخ  يوسف قاسم  وما تيسر من سورة الصف  15ق.

05: 11(ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورة  الأعراف 15ق.

53: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد عطية حسب  وما تيسر من سورتى الزمر- غافر 30ق.

08: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حسين يوسف الزاوى وما تيسر من سورة  فصلت 15ق.

33: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة ص 15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمد عبدالله دراز 5ق الساعة 14:42
مصحف مجود للشيخ  محمود خليل الحصرى  من سورة يس  30ق.

16:25 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران  15ق.

17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  فتحى المليجى  وما تيسر من سورة النحل  30ق.

18:00 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمود على البنا  وما تيسر من سورة سبأ 15ق.

18:24( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى  وماتيسر من سورة  الشورى  30ق.


19:39 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وماتيسر من سورة النجم والقمر والتين  24ق.

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى  وماتيسر من سورة  طه  30 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وماتيسر من سور الانسان – التكوير- المطففين  42 ق.

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد السيد  ضيف  وما تيسر من سورتى الكهف- مريم  44 ق.

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل حلمى حجاب  وماتيسر من سورة الأنفال  15ق.

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ  يس حسين ندا  وماتيسر من سورة المؤمنون  15ق.

03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة مريم   30ق.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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