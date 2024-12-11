رفعت وعبد الباسط والحصري أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 9 جمادى الأخرى الموافق 11 ديسمبر 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة..

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:40(ص) للشيخ عثمان الشبراوى وماتيسر من سورة القيامة 10 ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل- قصار السور 30 ق.

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النور30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.

45: 10(ص) تلاوة للشيخ يوسف قاسم وما تيسر من سورة الصف 15ق.

05: 11(ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الأعراف 15ق.

53: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورتى الزمر- غافر 30ق.

08: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حسين يوسف الزاوى وما تيسر من سورة فصلت 15ق.

33: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة ص 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمد عبدالله دراز 5ق الساعة 14:42

مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى من سورة يس 30ق.

16:25 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.

17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة النحل 30ق.

18:00 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ 15ق.

18:24( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وماتيسر من سورة الشورى 30ق.



19:39 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وماتيسر من سورة النجم والقمر والتين 24ق.

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وماتيسر من سورة طه 30 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسر من سور الانسان – التكوير- المطففين 42 ق.

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورتى الكهف- مريم 44 ق.

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل حلمى حجاب وماتيسر من سورة الأنفال 15ق.

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ يس حسين ندا وماتيسر من سورة المؤمنون 15ق.

03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة مريم 30ق.

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