أوكا يغازل مي كساب أثناء تصوير أحد أعماله الفنية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:45 صباحاً - حرص مطرب المهرجانات أوكا، علي مداعبة زوجته الفنانة مي كساب، أثناء تصوير أحد أعماله الفنية، التي تواجدت فيه برفقته.

ونشر أوكا عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستجرام، فيديو أثناء مغازلته لها بأغنية “حبايبي”، وهو ما جعلها تتفاعل معه بالغناء على طريقته التي اشتهر بها.

علي الجانب الاخر أكدت الفنانة مي كساب أنها لن تكون موجودة ضمن أبطال الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، إلا أن مي قررت عدم المشاركة في الجزء الثاني دون إبداء أي أسباب.

مسلسل العتاولة 2

وذهب البعض إلى أن سبب اعتذار مي كساب عن المشاركة في الجزء الثاني هو الخلافات التي نشبت بينها وبين بعض أفراد فريق العمل، وهذا ما نفته مي مؤكدة أنها على علاقة جيدة بكل أبطال العمل وأن اعتذارها جاء بعد أن اتفقت مع الشركة المنتجة للمسلسل، وكذلك المخرج أحمد خالد موسى.

وكشف مصدر مقرب من مي كساب لـ"كلمتك"، أن مي تحاول الحديث بشكل دبلوماسي عن المسلسل وعلاقتها بأبطاله، بالرغم أنه كانت هناك أزمات بينها وبين بعض الأفراد داخل المسلسل، وهذا ما تسبب في رفضها المشاركة في الجزء الجديد من العمل.

وأضاف المصدر أنه ليس من المنطقى أن يتخلى أي نجم عن مسلسل حقق خلاله نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، دون أية أسباب واضحة، وأنه لمجرد عدم رغبته في المشاركة بالجزء الثاني، لذلك فإن مي كساب كان لديها رغبة في المشاركة بالجزء الجديد من مسلسل “العتاولة”، لكنها قرر الاعتذار بسبب المشكلات.

أبطال مسلسل العتاولة

ومسلسل "العتاولة" من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.