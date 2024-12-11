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أوكا يغازل مي كساب أثناء تصوير أحد أعماله الفنية (فيديو) - أخبار كلمتك

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أوكا يغازل مي كساب أثناء تصوير أحد أعماله الفنية (فيديو) - أخبار كلمتك

أوكا يغازل مي كساب أثناء تصوير أحد أعماله الفنية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:45 صباحاً - حرص مطرب المهرجانات أوكا، علي مداعبة زوجته الفنانة مي كساب، أثناء تصوير أحد أعماله الفنية، التي تواجدت فيه برفقته.

 

ونشر أوكا عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستجرام، فيديو أثناء مغازلته لها بأغنية “حبايبي”، وهو ما جعلها تتفاعل معه بالغناء على طريقته التي اشتهر بها.

 

علي الجانب الاخر أكدت الفنانة مي كساب أنها لن تكون موجودة ضمن أبطال الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، إلا أن مي قررت عدم المشاركة في الجزء الثاني دون إبداء أي أسباب.

 

مسلسل العتاولة 2

وذهب البعض إلى أن سبب اعتذار مي كساب عن المشاركة في الجزء الثاني هو الخلافات التي نشبت بينها وبين بعض أفراد فريق العمل، وهذا ما نفته مي مؤكدة أنها على علاقة جيدة بكل أبطال العمل وأن اعتذارها جاء بعد أن اتفقت مع الشركة المنتجة للمسلسل، وكذلك المخرج أحمد خالد موسى.

 

وكشف مصدر مقرب من مي كساب لـ"كلمتك"، أن مي تحاول الحديث بشكل دبلوماسي عن المسلسل وعلاقتها بأبطاله، بالرغم أنه كانت هناك أزمات بينها وبين بعض الأفراد داخل المسلسل، وهذا ما تسبب في رفضها المشاركة في الجزء الجديد من العمل. 

وأضاف المصدر أنه ليس من المنطقى أن يتخلى أي نجم عن مسلسل حقق خلاله نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، دون أية أسباب واضحة، وأنه لمجرد عدم رغبته في المشاركة بالجزء الثاني، لذلك فإن مي كساب كان لديها رغبة في المشاركة بالجزء الجديد من مسلسل “العتاولة”، لكنها قرر الاعتذار بسبب المشكلات. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

ومسلسل "العتاولة" من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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