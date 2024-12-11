منة فضالي تقابل عمرو سعد من أجل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:25 صباحاً - يواصل الفنان عمرو سعد تصوير أحداث دوره في مسلسل سيد الناس بأحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية.

ومن المفترض أن تقابل الفنانة منة فضالي الفنان عمر سعد خلال أحداث العمل بداية الأسبوع المقبل.

وكانت قد تعاقدت الفنانة الشابة ملك زاهر على المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، ومن المقرر أن تبدأ ملك زاهر تصوير مشاهدها في العمل خلال الأسبوع المقبل، وتجمعها المشاهد الأولى بالفنان عمرو سعد.

وكانت قد بدأت الفنانة إلهام شاهين تصوير دورها في مسلسل سيد الناس، وجمعتها المشاهد الأولى بكل من عمرو سعد وعماد زيادة.

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معه لأنها تعتبره ابنها.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

مسلسل “سيد الناس” من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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