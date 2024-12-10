محمد صبحي لـ"كلمتك": الدراما قادرة على التوعية بما يحاك من مخططات للأمة العربية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:48 مساءً - قال الفنان محمد صبحي، إن الدراما المصرية في حاجة للعودة إلى وضعها الطبيعي لتقدم أعمالا تعمل على توعية الشباب والنشء بما يحاك للأمة العربية، وأعمالًا تستهدف تقويم الأبناء وتربيتهم على المُثل الصحيحة، على غرار ما تم تناوله خلال أجزاء مسلسله "يوميات ونيس".

لا أعلم سبب عدم إعادة عرض مسلسل فارس بلا جواد

وأضاف "صبحي" في تصريحات خاصة لـ"كلمتك" إنه لا يعلم سببًا واضحًا لعدم إعادة عرض أعماله الدرامية بالتليفزيون المصري، خاصة الأعمال التي تتناول وتناقش الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مسلسل "فارس بلا جواد" التي يتناول برتوكولات حكماء صهيون.

محمد صبحي في ندوة بجامعة بني سويف

دور الفن في تغيير المجتمع بإظهار الإيجابيات

وكان الفنان شارك في فاعليات ندوة "بناء الإنسان.. الفن والثقافة" التي نظمتها جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمخرج محمد مبارك، والكابتن محمد فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال الندوة تحدث الفنان محمد صبحي، عن كيفية بناء الإنسان ثقافيا وفنيا مؤكدا على أهمية الثقافة والفن وكونهما من أبرز الروافد لبناء الشعوب، وأشار أن بناء الوعي يعد من أهم عناصر التنمية، كما تحدث، عن التنمية المستدامة ومفهومها الصحيح وهي تعني أنك تعيش اليوم وتكون واثقا بأنك ستخدم الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن دور الفن في تغيير المجتمع بإظهار الإيجابيات وليس السلبيات في الأعمال الفنية.

محمد صبحي في ندوة بجامعة بني سويف

وقال "صبحي" إن ما نشهده خلال هذه الفترة من إحداث هو مخطط الشر الصهيوني تم اعتماده عام 1983 وبدأ تنفيذه فعليًا بسقوط العراق، ثم ثورات الربيع العربي في 2011 ومؤخرًا سقوط سوريا، واستهداف مصر، من أجل مشروع المعرف بـ"الشرق الأوسط الجديد"، مناشدًا الشباب بعدم الانسياق خلف الدعوات والأجندات الخارجية التي تستهدف خروجهم عن السياق القويم، وقد نجحت في تنفيذ نسبة كبيرة من هذا المخطط.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

ومن جانبه رحب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بالضيوف موجهًا الشكر لقبولهم الدعوة وحرصهم على المشاركة في تقديم الندوة التثقيفية التي تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" مؤكدًا حرص الجامعة على استضافة الشخصيات العامة البارزة والمؤثرة في المجتمع، لتثقيف الشباب الجامعي وتنمية وعيهم في مختلف مجالات الحياة.

محمد صبحي في ندوة بجامعة بني سويف

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الندوة تسلط الضوء على مدى ارتباط الفن ببناء وتكوين الإنسان، حيث يعد بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي، كما يعتبر الفن عنصرًا رئيسيا في بناء شخصية الفرد واكتساب أنماط سلوكية عبر تفاعله مع مختلف الفنون.

كما شملت فعاليات الندوة حوارًا مفتوحة بين الطلاب والفنان محمد صبحي والتي تضمنت العديد من أسئلة الطلاب المتنوعة، واختتمت بإهداء الدكتور منصور حسن بإهداء درع جامعة بني سويف للفنان محمد صبحي والمخرج على مبارك، تقديرًا لحرصهما على المشاركة في الندوة التثقيفية.

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