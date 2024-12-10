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بعد الزج باسم خالد يوسف، محامي شاليمار الشربتلي يرد على دفاع عمر زهران - أخبار كلمتك

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بعد الزج باسم خالد يوسف، محامي شاليمار الشربتلي يرد على دفاع عمر زهران - أخبار كلمتك

بعد الزج باسم خالد يوسف، محامي شاليمار الشربتلي يرد على دفاع عمر زهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - رد مصطفى رمضان، محامي شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على ما طرحه دفاع عمر زهران، بأن موكلته سبق لها واتهمت زوجها خالد يوسف بسرقة 2 مليون دولار لشراء قطعة أرض.

تهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي 

وقال محامي شاليمار الشربتلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:أي مسألة لا يملك أحد الدليل على صحتها أو إثباتها لا ترقى إلى عناء الرد عليها؛ لأنها ليس لها علاقة بتهمة سرقة المجوهرات المتهم فيها المخرج عمر زهران.

واقعة سرقة مجوهران شاليمار الشربتلي

وأضاف: يجب التقيد بحدود الواقعة الخاصة بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي والتي اتهم فيها عمر زهران ونال حكما بالحبس عامين مع الشغل.

طرح اسم خالد يوسف

وتابع: بعيدا عن الزج باسم المخرج خالد يوسف، ما طرحه دفاع عمر زهران خارج إطار الدعوى الجنائية وليس له مناسبة أو تأثير لا على الإدانة أو البراءة.

وعن تعليق شاليمار الشربتلي بشأن إدانة المحكمة لعمر زهران، قالت: "حمدت الله عز وجل الذي أثبت صحة بلاغها وأنها لا تدعي على عمر زهران مع الوضع في الاعتبار أن هذا الحكم ما زال قابلا للاستئناف".

ويتقدم غدا الأربعاء، المحامي محمد حمودة، دفاع المخرج عمر زهران، باستئناف على حكم حبس موكله عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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