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الشاعر خالد تاج الدين يحتفل بعيد ميلاد الملحن خالد عز - أخبار كلمتك

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الشاعر خالد تاج الدين يحتفل بعيد ميلاد الملحن خالد عز - أخبار كلمتك

الشاعر خالد تاج الدين يحتفل بعيد ميلاد الملحن خالد عز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - احتفل الشاعر الغنائي خالد تاج الدين بعيد ميلاد صديقه الملحن خالد عز، حيث نشر صورة تجمعهما داخل الطائرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

عيد ميلاد خالد عز

وقال خالد تاج الدين: “من أول أغنية مفيش حاجه لمحمد محيي، ومرورًا بـ فيك حتة غرور وياما عز عليا بعادك لآمال ماهر واتفرج على نفسك لأصاله وياما اتخاصمنا ليالي ووانا معاك لعمرو دياب وحاسة بيك لنانسي عجرم وغيرهم من الاعمال المميزه بالحان صديقي العزيز.. الابداع مستمر مع صديقي الفنان خالد عز.. كل سنه وانت طيب يا لودا”.

 

 وكشف خالد تاج الدين، عن عدد من الأغنيات التي كتبها ولحنها خالد عز وغناها كبار نجوم الغناء بالوطن والعربي وحققت نجاحا كبيرًا، حيث أن صداقتهما تمتد لأكثر من عشرين عاما.

 

الجدير بالذكر أن الملحن خالد عز اعتاد على عدم الظهور بالبرامج التليفزيونية واللقاءات والمقابلات العامة، كما أنه ليس من الفنانين الذين يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي بشكل احترافي، ويفضل دائما الابتعاد عن الأضواء 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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