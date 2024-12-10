جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - قال الفنان جمال سليمان، عضو هيئة التفاوض السورية: "نحتاج إلى هيئة حكم انتقالية حتى صياغة الدستور وإجراء انتخابات في سوريا.

سلطة منتخبة لحكم سوريا

وأضاف خلال تصريحات بقناة “العربية”: سعداء بإنجازات هيئة العمليات العسكرية لكن يجب أن تحكم سوريا سلطة منتخبة في النهاية.

مؤتمر وطني في دمشق

وتابع جمال سليمان: البلاد تحتاج إلى حكومة معترف بها دوليا، وسنعلن عن عقد مؤتمر وطني في قلب دمشق تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

جمال سليمان يعلن نيته خوض انتخابات رئاسة سوريا

واختتم الفنان جمال سليمان تصريحاته، مؤكدًا: لست خائنا ولا عميلا ومستعد لطي صفحة الماضي ونسيانه، وقد أترشح للرئاسة في سوريا وهذا حق للجميع ومن الصعب أن أقوم بتمثيل دور بشار الأسد.

موقف دريد لحام من سقوط بشار الأسد

يأتي هذا فيما وجد الفنان السوري الكبير دريد لحام نفسه في موقف لا يحسد عليه؛ بعد سقوط نظام بشار الأسد، خاصة أنه كان من أبرز داعميه ومؤيديه.

وفي تصرف غريب وفي محاولة منه لتبييض صورته فور هروب الرئيس السوري، علق الفنان الذي يلامس عامه التسعين قائلا: “عندما قلت للهارب بشار الأسد: أعشقك وأحبك، كنت أقصد أكرهك وأبغضك”.

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