مشاهير العرب - وائل جسار يعلن موعد ومكان حفله بـ ليلة رأس السنة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - يستعد الفنان وائل جسار، لإحياء حفل رأس السنة في 31 من ديسمبر الجاري، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وشارك وائل جسار، بوستر الحفل، عبر صفحته الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وكتب عليه: «بداية ولا أجمل للعام الجديد مع ملك الإحساس وائل جسار، بحفل ليلة رأس السنة في فندق Mövenpick، بمدينة 6 أكتوبر».

اعتذار وائل جسار عن حفل مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32

يذكر أن الفنان وائل جسار، اعتذر عن تقديم حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ 32 نتيجة الأوضاع التي كانت تشهدها لبنان في ذلك الوقت.

قال وائل جسار، في بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لما كان الألم أكبر من أن يحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار تأجيل حفله الذي كان مقررًا على جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، بجمهورية مصر العربية، بتاريخ 12 أكتوبر، متمنيًا أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام».