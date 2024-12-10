مدبولي يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدي علي الخواص هدية عظيمة للشعب المصري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدي علي الخواص هدية عظيمة للشعب المصري - أخبار كلمتك

لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية - أخبار كلمتك

لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام الشنواني عن فيلم سكر: «إضافة ليا.. وماجدة زكي كانت أم للجميع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام الشنواني عن فيلم سكر: «إضافة ليا.. وماجدة زكي كانت أم للجميع» - أخبار كلمتك

محمد هاني رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار - أخبار كلمتك

محمد هاني رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار - أخبار كلمتك

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا - أخبار كلمتك

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا - أخبار كلمتك

بدء محاكمة نتنياهو في اتهامات فساد، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

بدء محاكمة نتنياهو في اتهامات فساد، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى - أخبار كلمتك

أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 27 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 27 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - منى فاروق تعلن إصابتها بشلل في المعدة |تفاصيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - منى فاروق تعلن إصابتها بشلل في المعدة |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منى فاروق تعلن إصابتها بشلل في المعدة |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - منى فاروق.. تصدرت الفنانة منى فاروق محركات البحث المختلفة، بعدما كشفت عن إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس.

منى فاروق تعلن إصابتها بشلل في المعدة

أعلنت الفنانة منى فاروق، عن إصابتها بـ شلل في المعدة، وذلك بسبب حقن التخسيس، ناصحة متابعيها وجمهورها بعدم استخدام حقن التخسيس، وأن يبتعدوا عنها بسبب مخاطرها.

منى فاروق

إصابة منى فاروق بشلل في المعدة

وعلقت منى فاروق عبر حسابها على موقع «إنستجرام» عبر خاصية استوري، قائلة: «الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وعندى جرثومة المعدة، وعندى التهاب معدة، ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير وكل دا بسبب حقن التخسيس».

منى فاروق

أبرز المعلومات عن منى فاروق

- منى فاروق هي ممثلة مصرية ولدت عام 1995.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التليفزيونية.

- كانت بدايتها الفنية هو فيلم الخلبوص في عام 2016 مع الفنان محمد رجب.

منى فاروق

-مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ميلادي مع الفنان ياسر جلال.

-الأب الروحي مع الفنانة مي سليم عام 2017 ميلادي.

منى فاروق

-مسلسل رحيم برفقة الفنان ياسر جلال خلال عام 2018 ميلادي.

- وكان أخر أعمال الفنانة منى فاروق مشاركتها في مسلسل أيام والذي عرض عام 2021.

بسبب حقن التخسيس.. منى فاروق تعلن إصابتها بأزمة صحية

إلهام شاهين توجه رسالة لـ منى زكي بعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر (صور)

تفاصيل لقاء عمرو سلامة ونجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

ياسمين رئيس: ابني في سن المراهقة ومعترض على شغلي في التمثيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق