مشاهير العرب - منى فاروق تعلن إصابتها بشلل في المعدة |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - منى فاروق.. تصدرت الفنانة منى فاروق محركات البحث المختلفة، بعدما كشفت عن إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس.

منى فاروق تعلن إصابتها بشلل في المعدة

أعلنت الفنانة منى فاروق، عن إصابتها بـ شلل في المعدة، وذلك بسبب حقن التخسيس، ناصحة متابعيها وجمهورها بعدم استخدام حقن التخسيس، وأن يبتعدوا عنها بسبب مخاطرها.

إصابة منى فاروق بشلل في المعدة

وعلقت منى فاروق عبر حسابها على موقع «إنستجرام» عبر خاصية استوري، قائلة: «الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وعندى جرثومة المعدة، وعندى التهاب معدة، ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير وكل دا بسبب حقن التخسيس».

أبرز المعلومات عن منى فاروق

- منى فاروق هي ممثلة مصرية ولدت عام 1995.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التليفزيونية.

- كانت بدايتها الفنية هو فيلم الخلبوص في عام 2016 مع الفنان محمد رجب.

-مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ميلادي مع الفنان ياسر جلال.

-الأب الروحي مع الفنانة مي سليم عام 2017 ميلادي.

-مسلسل رحيم برفقة الفنان ياسر جلال خلال عام 2018 ميلادي.

- وكان أخر أعمال الفنانة منى فاروق مشاركتها في مسلسل أيام والذي عرض عام 2021.

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