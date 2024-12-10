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مشاهير العرب - وفاة الفنان الجداوي رمضان أحد رموز فرقة رضا للفنون الشعبية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الفنان الجداوي رمضان أحد رموز فرقة رضا للفنون الشعبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة الفنان الجداوي رمضان أحد رموز فرقة رضا للفنون الشعبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - توفي الفنان الجداوي رمضان، أحد رموز فرقة رضا للفنون الشعبية اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الجداوي رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «تنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير الجداوي رمضان أحد رموز فرقة رضا، والذي كان له الفضل في استكمال دور الفرقة المتميز».

وأضافت نقابة المهن التمثيلية: «تتقدم النقابة إلى أسرته بواجب العزاء وإلى الزميلة الغالية لمياء الجداوي».

من هو الفنان الجداوي رمضان

- الجداوي رمضان أحد الراقصين في فرقة رضا للفنون الشعبية وأصبح الدير فيما بعد.

- الجداوي رمضان قدم العديد من الأعمال الناجحة، التي من بينها أوبريت العاشق والجلالة.

- الجداوي رمضان طور رقصة العصا الشهيرة.

- الجداوي رمضان قاد الفرقة لتحقيق إنجازات كبيرة.

- الفنان الجداوي رمضان تزوج من زميلته فرقة رضا، وشارك في الفيلم الشهير «غرام في الكرنك».

- الجداوي رمضان فاز بالميدالية الفضية والمركز الثاني في مهرجان ديجون الدولي للفنون الشعبية عام 1995.

- الجداوي رمضان جعل فرقة رضا تشارك في برنامج ليلة مصرية الذي أنتجه التلفزيون المصري.

فرقة رضا للفنون الشعبية

تعد فرقة رضا للفنون الشعبية، هي واحدة من أهم وأشهر الفرق الاستعراضية العربية، التي تخصصت في تقديم الفنون الشعبية بشكل منظم.

وتأسست فرقة رضا عام 1959 باسم مؤسسيها الأخوين علي رضا ومحمود رضا، وكانوا السبب في اكتشاف الكثير من المواهب الفنية.

وقدمت فرقة رضا أكثر من 3000 عرض عالمي في أهم وأعرق المسارح العالمية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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