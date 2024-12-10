مشاهير العرب - «مميز وفاهم».. يسرا تكشف عن رأيها في المخرج محمد سامي |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - كشفت الفنانة يسرا، عن رأيها في المخرج محمد سامي، وذلك على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، في نسخته الرابعة.

وقالت يسرا، خلال تصريحات لها: «محمد سامي شخصية مميزة جدا، مخرج فاهم ذوق الجمهور فاهم بيعمل إيه هو من الشباب الواعدين اللي بيعملوا حاجة مختلفة خالص وليه طعم ومذاق خاص مخرج كبير».

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آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال يسرا، هو فيلم «ليلة العيد»، الذي تم طرحه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية.

ودارت أحداث العمل، في إطار اجتماعي درامي شعبي في يوم واحد، وناقش عددًا من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع منها القهر والعنف الزوجي وزواج القاصرات وختان الإناث، وذلك من خلال العديد من القصص المختلفة.

وشارك في بطولة الفيلم، عدد من نجوم الفن: يسرا، ريهام عبد الغفور، يسرا اللوزي، سيد رجب، نجلاء بدر، عبير صبري، محمود حافظ، سميحة أيوب، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز.