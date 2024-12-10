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نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

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نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم للقاء جمهورها في جولة غنائية مميزة، وتشمل نخبة من أبرز المسارح والقاعات العربية والعالمية.

 

جولة غنائية لنجوي كرم

 وتنطلق نجوى كرم في جولة غنائية عربية وعالمية بحفلين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، من على مسرح دبي أوبرا يوم 29 ديسمبر 2024، حيث ستشدو نجوى بأجمل أغنياتها.

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 يلي ذلك حفل ثاني في أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2024 يوم 30  ديسمبر 2024، بمشاركة الفنان الشامي، كذلك تقدم فى  سلطنة عُمان حفلا في العاصمة مسقط على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يوم 24  يناير 2025، ضمن حفل سيحمل لقاء متجدد مع الجمهور العماني.

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 وتتابع نجوى كرم بعد ذلك جولتها العربية والعالمية بحفل في العاصمة الهولندية أمستردام، يوم  8 فبراير 2025، حيث ستقدم الحفل للجمهور العربي والأوروبي في قاعة الحفلات الموسيقية  HET CONCERTERDA.

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ومن جهة أخرى، تستكمل نجوى كرم المشاركة في الحلقات المباشرة والنهائية ضمن لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent" في الرياض، إلى جانب علي جابر وباسم يوسف ناصر القصبي، وذلك في حلقة استثنائية هذا الأسبوع بيوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 والذي يعرض عبر قنوات مجموعة mbc الإعلامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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