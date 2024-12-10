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وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

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وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - توفى الفنان الجداوي رمضان، أحد رموز فرقة رضا، اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ونقله إلى أحد المستشفيات.

 وأعلنت نقابة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عن وفاة الفنان الجداوي رمضان مدير عام فرقة رضا للفنون الشعبية الأسبق صباح اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال بيان قالت فيه: “تتقدم نقابة العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بخالص العزاء والمواساة لجميع السادة الزملاء ولأسرة الفقيد الراحل / الجداوي رمضان مدير عام فرقة رضا للفنون الشعبية الأسبق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر على فراقة”.

 

وتقرر تلقي العزاء بعد صلاة المغرب اليوم بمسجد مصطفى محمود بالدقي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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