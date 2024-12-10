مشاهير العرب - من قصار القامة.. من هي مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:18 مساءً - من هي مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت.. ظهرت بروح خفيفة الممثلة مريم شريف على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته المقامة حاليا بالسعودية، وهي بطلة الفيلم المصري سنو وايت المقرر عرضه بالمهرجان، ولفتت الأنظار بصحبة الفنان كريم فهمي المشارك في الفيلم، حيث ظهرا سويا وحرص على تقبيل يديها على السجادة الحمراء.

مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت

هي دكتورة صيدلانية درست في الجامعة الألمانية في برلين، أقنعتها المخرجة تغريد أبو الحسن بالمشاركة في بطولة الفيلم، حيث يتناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.

فيلم سنو وايت

وفي هذا السياق أعلنت مريم شريف أن المخرجة تغريد أبو الحسن عرضت عليها المشاركة في الفيلم وهي تدرس في برلين، ووجدت أن الشخصية التي تقدمها مهمة، وأنها أحبت كثيرا المشاركة في العمل، وأن فيلم سنو وايت هو التجربة الأولى لها في السينما بالأفلام الروائية الطويلة، حيث شاركت من قبل في فيلم قصير مع المخرجة تغريد أبو الحسن.

وأوضحت مريم شريف أن هناك تشابه بين شخصيتها الحقيقة وشخصية إيمان التي تلعبها في الفيلم، بأنهما يعيشا نفس الظروف وأن بعض الأعمال الفنية للأسف أرست للتنمر على قصار القامة.

الفيلم الأول عالميا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة

وشارك الفيلم المصري سنو وايت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويعد الفيلم الأول عالميا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويسلط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة.

جوائز فيلم سنو وايت

-فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA

-جائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة IEFTA في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

-تم اختياره للمشاركة في برنامج American Film Showcase ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.

أحداث فيلم سنو وايت

تدور أحداثه حول إيمان شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تماما كما تفعل أي فتاة أخرى. وتواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، لذلك تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة في إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.

منى زكى تدعم مريم شريف

وجدير بالذكر أن دعمت النجمة منى زكي، المكرمة المصرية والعربية بمهرجان البحر الأحمر، الممثلة مريم شريف بطلة الفيلم المصري سنو وايت والذي يشارك في المهرجان بدورته المقامة حاليا في السعودية، حيث نشرت منى زكي عددا من الصور التي جمعتها بمريم الشريف، فيما نشرت أيضا مقابلات أجرتها مريم تتحدث فيها من بطولة الفيلم والذي يتناول حياة فتاة من قصار القامة.